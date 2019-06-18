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Газові угоди з РФ: Зеленський сподівається, що руки викручувати не будуть

Вівторок, 18 червня 2019, 16:11

Президент Володимир Зеленський вірить, що Україна та Росія досягнуть домовленостей щодо транзиту газу на прийнятних для України умовах.

Про це він заявив у вівторок на спільній з Ангелою Меркель пресконференції у Берліні, повідомляє "Європейська правда".

"Що стосується ризиків… У нас закінчується контракт (щодо транзиту газу – ЄП) у кінці цього року. Але зараз ми ведемо перемови. І я думаю, що найближчим часом наші групи сядуть, і я впевнений, що ми домовимось, і ніхто Україні не буде, вибачте за такі слова, викручувати руки", - сказав Володимир Зеленський.

Зеленський окремо прокоментував розбіжності у позиціях України та Німеччини щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Не секрет, що наші позиції щодо проекту "Північний потік-2" є діаметрально протилежними. У той же час ми вдячні за готовність до предметного діалогу з боку Німеччини з цього непростого питання", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що отримав підтвердження від Меркель, "щоб українська ГТС була заповнена газом".

Меркель наголосила, що питання будівництва "Північного потоку-2" і транзиту газу через територію України є тісно пов’язаними.

"Я постійно говорила російському президенту, що для мене питання транзиту газу через Україну має дуже важливе значення. Президент Путін мене завжди запевняв, що він знає про це", - сказала вона.

Теми: Росіягаз
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