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Газовые соглашения с РФ: Зеленский надеется, что руки выкручивать не будут

Вторник, 18 июня 2019, 16:11

Президент Владимир Зеленский верит, что Украина и Россия достигнут договоренностей по транзиту газа на приемлемых для Украины условиях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во вторник на совместной с Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине.

"Что касается рисков ... У нас заканчивается контракт (по транзиту газа - ЕП) в конце этого года. Но сейчас мы ведем переговоры. И я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся, и никто Украине не будет, простите за такие слова, выкручивать руки", - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский отдельно прокомментировал различия в позициях Украины и Германии по строительству газопровода "Северный поток-2".

"Не секрет, что наши позиции по проекту "Северный поток-2" диаметрально противоположны. В то же время мы благодарны за готовность к предметному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что получил подтверждение от Меркель, "чтобы украинская ГТС была заполнена газом".

Меркель подчеркнула, что вопрос строительства "Северного потока-2" и транзита газа через территорию Украины тесно связанными.

"Я постоянно говорила российскому президенту, что для меня вопрос транзита газа через Украину имеет очень важное значение. Президент Путин меня всегда уверял, что он знает об этом", - сказала она.

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Темы: Росcиягаз
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