Нацбанк зазнав DDoS атаки

Національний банк зазнав DDoS атаки, офіційний сайт НБУ тимчасово працює в обмеженому режимі.

Про це повідомляє 18 червня прес-служба банку в Facebook.

"Національний банк сьогодні перебував під зовнішньою DDoS атакою. Через це офіційний сайт Національного банку тимчасово працює у обмеженому режимі", – йдеться в повідомленні.



В НБУ запевняють, що критично важлива електронна інфраструктура банку працює в звичайному режимі. У тому числі - система електронних платежів, якою користуються банки; електронна пошта та внутрішня комп'ютерна мережа НБУ.



У зв’язку з обмеженим функціонуванням сайту НБУ оприлюднює офіційний курс гривні на офіційній сторінці НБУ у Facebook.



Офіційний курс гривні на 19 червня 2019 року розраховано на рівні 26,388427 за долар США.



Зазначається, що наразі триває робота із відновлення належної роботи сайту Національного банку.