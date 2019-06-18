Нацбанк зазнав DDoS атаки

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Вівторок, 18 червня 2019, 17:09

Національний банк зазнав DDoS атаки, офіційний сайт НБУ тимчасово працює в обмеженому режимі.

Про це повідомляє 18 червня прес-служба банку в Facebook.

"Національний банк сьогодні перебував під зовнішньою DDoS атакою. Через це офіційний сайт Національного банку тимчасово працює у обмеженому режимі", – йдеться в повідомленні. 

В НБУ запевняють, що критично важлива електронна інфраструктура банку працює в звичайному режимі. У тому числі - система електронних платежів, якою користуються банки; електронна пошта та внутрішня комп'ютерна мережа НБУ. 

У зв’язку з обмеженим функціонуванням сайту НБУ оприлюднює офіційний курс гривні на офіційній сторінці НБУ у Facebook. 

Офіційний курс гривні на 19 червня 2019 року розраховано на рівні 26,388427 за долар США.

Зазначається, що наразі триває робота із відновлення належної роботи сайту Національного банку.

Українська правда

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Теми: НБУ хакери


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