Нацбанк зазнав DDoS атаки
Національний банк зазнав DDoS атаки, офіційний сайт НБУ тимчасово працює в обмеженому режимі.
Про це повідомляє 18 червня прес-служба банку в Facebook.
"Національний банк сьогодні перебував під зовнішньою DDoS атакою. Через це офіційний сайт Національного банку тимчасово працює у обмеженому режимі", – йдеться в повідомленні.
В НБУ запевняють, що критично важлива електронна інфраструктура банку працює в звичайному режимі. У тому числі - система електронних платежів, якою користуються банки; електронна пошта та внутрішня комп'ютерна мережа НБУ.
У зв’язку з обмеженим функціонуванням сайту НБУ оприлюднює офіційний курс гривні на офіційній сторінці НБУ у Facebook.
Офіційний курс гривні на 19 червня 2019 року розраховано на рівні 26,388427 за долар США.
Зазначається, що наразі триває робота із відновлення належної роботи сайту Національного банку.
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