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Нацбанк подвергся DDoS атаке

Вторник, 18 июня 2019, 17:09

Национальный банк подвергся DDoS атаке, официальный сайт НБУ временно работает в ограниченном режиме.

Об этом сообщает 18 июня пресс-служба банка в Facebook.

"Национальный банк сегодня находился под внешней DDoS атакой. Поэтому официальный сайт Национального банка временно работает в ограниченном режиме", - говорится в сообщении.

В НБУ уверяют, что критически важная электронная инфраструктура банка работает в обычном режиме. В том числе - система электронных платежей, которой пользуются банки; электронная почта и внутренняя компьютерная сеть НБУ.

В связи с ограниченным функционированием сайта НБУ обнародовал официальный курс гривни на официальной странице НБУ в Facebook.

Официальный курс гривни на 19 июня 2019 года рассчитан на уровне 26,388427 за доллар США.

Отмечается, что в настоящее время продолжается работа по возобновлению надлежащей работы сайта Национального банка.

Украинская правда
Темы: НБУхакеры
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