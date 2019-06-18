Нацбанк подвергся DDoS атаке
Национальный банк подвергся DDoS атаке, официальный сайт НБУ временно работает в ограниченном режиме.
Об этом сообщает 18 июня пресс-служба банка в Facebook.
"Национальный банк сегодня находился под внешней DDoS атакой. Поэтому официальный сайт Национального банка временно работает в ограниченном режиме", - говорится в сообщении.
В НБУ уверяют, что критически важная электронная инфраструктура банка работает в обычном режиме. В том числе - система электронных платежей, которой пользуются банки; электронная почта и внутренняя компьютерная сеть НБУ.
В связи с ограниченным функционированием сайта НБУ обнародовал официальный курс гривни на официальной странице НБУ в Facebook.
Официальный курс гривни на 19 июня 2019 года рассчитан на уровне 26,388427 за доллар США.
Отмечается, что в настоящее время продолжается работа по возобновлению надлежащей работы сайта Национального банка.