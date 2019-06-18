Нацбанк подвергся DDoS атаке

Национальный банк подвергся DDoS атаке, официальный сайт НБУ временно работает в ограниченном режиме.

Об этом сообщает 18 июня пресс-служба банка в Facebook.

"Национальный банк сегодня находился под внешней DDoS атакой. Поэтому официальный сайт Национального банка временно работает в ограниченном режиме", - говорится в сообщении.

В НБУ уверяют, что критически важная электронная инфраструктура банка работает в обычном режиме. В том числе - система электронных платежей, которой пользуются банки; электронная почта и внутренняя компьютерная сеть НБУ.

В связи с ограниченным функционированием сайта НБУ обнародовал официальный курс гривни на официальной странице НБУ в Facebook.

Официальный курс гривни на 19 июня 2019 года рассчитан на уровне 26,388427 за доллар США.

Отмечается, что в настоящее время продолжается работа по возобновлению надлежащей работы сайта Национального банка.