Україна заплатить харків'янам, які захищали парк проти вирубки, по 10 тисяч євро
Держава Україна порушила Європейську конвенцію з прав людини щодо чотирьох громадян, які у 2010 році протестували проти будівництва дороги через парк Горького у Харкові.
Відповідне рішення Європейський суд з прав людини виніс у вівторок, 18 червня, повідомляє Укрінформ.
"Суд визначив, що влада не спромоглася провести належне розслідування відносно скарг на погане поводження із заявниками", - цитує судову заяву ЗМІ.
За даними видання, ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити чотирьом заявникам по 6 тис. євро кожному за нематеріальну шкоду та ще 16,6 тис. євро компенсації судових витрат на всіх.
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Раніше було вказано, що держава має виплатити по 23 тисячі євро кожному, що не відповідає дійсності.
Нагадаємо:
- 27 лютого 2008 Харківської міська рада виділила в центральному парку Харкова, Парку Горького, 9,9218 гектарів "для будівництва автодороги" від вулиці Сумської до Новгородської
- Два роки тривало протистояння громадськості та міськради. Однак у травні 2010-го Харківський міськвиконком погодив будівництво та дозволив почати вирубку 503 дерев у парку Горького.
- Секретар міськради Геннадій Кернес заявляв, що дорога не буде проходити через алеї парку Горького.
- Лісоруби не показали активістам жодних документів на проведення рубки. З усього необхідного пакету для легалізації "видалення зелених насаджень" у лісорубів виявилася тільки копія того самого рішення міськвиконкому.
- Протягом двох тижнів на території парку тривали сутички між захисниками дерев і так званої муніципальної охорони.
- Були встановлені намети, в яких цілодобово чергували активісти, на деревах сиділи альпіністи, щоб перешкодити вирубці дерев. Внаслідок зіткнень госпіталізували кількох активістів були госпіталізовані.