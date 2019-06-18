Держава Україна порушила Європейську конвенцію з прав людини щодо чотирьох громадян, які у 2010 році протестували проти будівництва дороги через парк Горького у Харкові.

Відповідне рішення Європейський суд з прав людини виніс у вівторок, 18 червня, повідомляє Укрінформ.

"Суд визначив, що влада не спромоглася провести належне розслідування відносно скарг на погане поводження із заявниками", - цитує судову заяву ЗМІ.

За даними видання, ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити чотирьом заявникам по 6 тис. євро кожному за нематеріальну шкоду та ще 16,6 тис. євро компенсації судових витрат.

Читайте також: Парк Горького: тест української громадськості на вошивість

Нагадаємо: