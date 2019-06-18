Государство Украина нарушило Европейскую конвенцию по правам человека в отношении четырех граждан, которые в 2010 году протестовали против строительства дороги через парк Горького в Харькове.

Соответствующее решение Европейский суд по правам человека вынес во вторник, 18 июня, сообщает Укринформ.

"Суд определил, что власть не смогла провести надлежащее расследование относительно жалоб на плохое обращение с заявителями", - цитируют судебное заявление СМИ.

По данным издания, ЕСПЧ обязал Украину выплатить четырем заявителям по 6 тыс. евро каждому за нематериальный ущерб и еще 16,6 тыс. евро компенсации судебных издержек.

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Напомним: