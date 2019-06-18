Украина заплатит харьковчанам, защищавшим парк против вырубки, по 25 тысяч евро
Государство Украина нарушило Европейскую конвенцию по правам человека в отношении четырех граждан, которые в 2010 году протестовали против строительства дороги через парк Горького в Харькове.
Соответствующее решение Европейский суд по правам человека вынес во вторник, 18 июня, сообщает Укринформ.
"Суд определил, что власть не смогла провести надлежащее расследование относительно жалоб на плохое обращение с заявителями", - цитируют судебное заявление СМИ.
По данным издания, ЕСПЧ обязал Украину выплатить четырем заявителям по 6 тыс. евро каждому за нематериальный ущерб и еще 16,6 тыс. евро компенсации судебных издержек.
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Напомним:
- 27 февраля 2008 Харьковской городской совет выделил в центральном парке Харькова, Парке Горького, 9,9218 гектаров "для строительства автодороги" от улицы Сумской до Новгородской
- Два года длилось противостояние общественности и горсовета. Однако в мае 2010-го Харьковский горисполком согласовал строительство и позволил начать вырубку 503 деревьев в парке Горького.
- Секретарь горсовета Геннадий Кернес заявлял, что дорога не будет проходить через аллеи парка Горького.
- Лесорубы не показали активистам никаких документов на проведение рубки. Из всего необходимого пакета для легализации "удаления зеленых насаждений" у лесорубов оказалась только копия того самого решения горисполкома.
- В течение двух недель на территории парка проходили столкновения между защитниками деревьев и так называемой муниципальной охраны.
- Были установлены палатки, в которых круглосуточно дежурили активисты, на деревьях сидели альпинисты, чтобы помешать вырубке деревьев. В результате столкновений госпитализировали нескольких активистов были госпитализированы.
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