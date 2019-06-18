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Украина заплатит харьковчанам, защищавшим парк против вырубки, по 10 тысяч евро

Вторник, 18 июня 2019, 18:53
Украина заплатит харьковчанам, защищавшим парк против вырубки, по 10 тысяч евро

Государство Украина нарушило Европейскую конвенцию по правам человека в отношении четырех граждан, которые в 2010 году протестовали против строительства дороги через парк Горького в Харькове.

Соответствующее решение Европейский суд по правам человека вынес во вторник, 18 июня, сообщает Укринформ.

"Суд определил, что власть не смогла провести надлежащее расследование относительно жалоб на плохое обращение с заявителями", - цитируют судебное заявление СМИ.

По данным издания, ЕСПЧ обязал Украину выплатить четырем заявителям по 6 тыс. евро каждому за нематериальный ущерб и еще 16,6 тыс. евро компенсации судебных издержек на всех.

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Ранее было указано, что государство должно выплатить по 23 тысячи евро каждому, что не соответствует действительности.

Напомним:

  • 27 февраля 2008 Харьковской городской совет выделил в центральном парке Харькова, Парке Горького, 9,9218 гектаров "для строительства автодороги" от улицы Сумской до Новгородской
  • Два года длилось противостояние общественности и горсовета. Однако в мае 2010-го Харьковский горисполком согласовал строительство и позволил начать вырубку 503 деревьев в парке Горького.
  • Секретарь горсовета Геннадий Кернес заявлял, что дорога не будет проходить через аллеи парка Горького.
  • Лесорубы не показали активистам никаких документов на проведение рубки. Из всего необходимого пакета для легализации "удаления зеленых насаждений" у лесорубов оказалась только копия того самого решения горисполкома.
  • В течение двух недель на территории парка проходили столкновения между защитниками деревьев и так называемой муниципальной охраны.
  • Были установлены палатки, в которых круглосуточно дежурили активисты, на деревьях сидели альпинисты, чтобы помешать вырубке деревьев. В результате столкновений госпитализировали нескольких активистов были госпитализированы.

Темы: судХарьковЕС
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