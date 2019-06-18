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ЦВК зареєструвала вже більше 700 кандидатів у Раду

Вівторок, 18 червня 2019, 19:14

Центральна виборча комісія у вівторок зареєструвала ще 122 кандидати у народні депутати України.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі ЦВК.

З цих 122 претендентів 97 йтимуть на вибори до Верховної Ради самовисуванцями, а 25 – від політичних партій.

Загалом на одномандатних виборчих округах станом на 18 червня ЦВК зареєструвала вже 583 кандидати. Список партій зареєстрований лише один – партії Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" - 164 кандидати.

Нагадаємо:

  • Вибори до Верховної Ради повинні відбутися 21 липня.
  • ЦВК приймає документи від бажаючих стати кандидатами у народні депутати до 20 червня, а реєструє до 25 червня.

Українська правда
Теми: Верховна РадавибориЦВК
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