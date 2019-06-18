ЦВК зареєструвала вже більше 700 кандидатів у Раду

Центральна виборча комісія у вівторок зареєструвала ще 122 кандидати у народні депутати України.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі ЦВК.

З цих 122 претендентів 97 йтимуть на вибори до Верховної Ради самовисуванцями, а 25 – від політичних партій.

Загалом на одномандатних виборчих округах станом на 18 червня ЦВК зареєструвала вже 583 кандидати. Список партій зареєстрований лише один – партії Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" - 164 кандидати.

Нагадаємо: