ЦИК зарегистрировал уже более 600 кандидатов в Раду

715 просмотров
Вторник, 18 июня 2019, 19:14

Центральная избирательная комиссия во вторник зарегистрировала еще 122 кандидата в народные депутаты Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе ЦИК.

Из этих 122 претендентов 97 будут идти на выборы в Верховную Раду самовыдвиженцами, а 25 – от политических партий.

Всего на одномандатных избирательных округах по состоянию на 18 июня ЦИК зарегистрировала уже 583 кандидата. Список партий зарегистрирован только один – партии Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" – в нем 164 кандидата.

Напомним:

  • Выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.
  • ЦИК принимает документы от желающих стать кандидатами в народные депутаты до 20 июня, а регистрирует до 25 июня.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Верховная Рада виборы ЦИК


powered by lun.ua
Материалы по теме
В ЦИК объяснили, почему с явкой на выборы будут проблемы 18 июня 2019, 17:24
Глава ЦИК: Конституционный суд не может остановить выборы 18 июня 2019, 17:09
Вакарчук хочет запретить быть нардепом трижды подряд 18 июня 2019, 16:57
Все новости
Главные новости
В ВСУ посчитали, сколько военных РФ вдоль границы на Юге и Востоке
Глава ЦИК: Конституционный суд не может остановить выборы
У Зеленского рассказали, как отбирали людей в список "Слуги народа"
"Мы не начинали эту войну": Зеленский тем, кто хочет отменить санкции против РФ
Все новости
психология

Как исправлять ошибки, если вы ошиблись на работе?

здоровье

Работают ли "лекарства" от похмелья?

психология

10 советов, которые не стоит давать людям, которые расстаются

Поиск по сайту
Архив
Весь архів