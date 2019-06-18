Центральная избирательная комиссия во вторник зарегистрировала еще 122 кандидата в народные депутаты Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе ЦИК.

Из этих 122 претендентов 97 будут идти на выборы в Верховную Раду самовыдвиженцами, а 25 – от политических партий.

Всего на одномандатных избирательных округах по состоянию на 18 июня ЦИК зарегистрировала уже 583 кандидата. Список партий зарегистрирован только один – партии Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" – в нем 164 кандидата.

Напомним: