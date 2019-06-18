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ЦИК зарегистрировал уже более 700 кандидатов в Раду

Вторник, 18 июня 2019, 19:14

Центральная избирательная комиссия во вторник зарегистрировала еще 122 кандидата в народные депутаты Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе ЦИК.

Из этих 122 претендентов 97 будут идти на выборы в Верховную Раду самовыдвиженцами, а 25 – от политических партий.

Всего на одномандатных избирательных округах по состоянию на 18 июня ЦИК зарегистрировала уже 583 кандидата. Список партий зарегистрирован только один – партии Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" – в нем 164 кандидата.

Напомним:

  • Выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.
  • ЦИК принимает документы от желающих стать кандидатами в народные депутаты до 20 июня, а регистрирует до 25 июня.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадавиборыЦИК
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