ЦИК зарегистрировал уже более 700 кандидатов в Раду
Вторник, 18 июня 2019, 19:14
Центральная избирательная комиссия во вторник зарегистрировала еще 122 кандидата в народные депутаты Украины.
Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе ЦИК.
Из этих 122 претендентов 97 будут идти на выборы в Верховную Раду самовыдвиженцами, а 25 – от политических партий.
Всего на одномандатных избирательных округах по состоянию на 18 июня ЦИК зарегистрировала уже 583 кандидата. Список партий зарегистрирован только один – партии Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" – в нем 164 кандидата.
Напомним:
- Выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.
- ЦИК принимает документы от желающих стать кандидатами в народные депутаты до 20 июня, а регистрирует до 25 июня.
Украинская правда