США: Трамп змінив керівника Пентагону

Президент США Дональд Трамп призначив Марка Еспера новим в.о. міністра оборони. За його словами, Патрік Шанахан вирішив "присвятити більше часу сім'ї".

Про це глава Білого дому повідомив у Twitter.

"Патрік Шанахан виконав прекрасну роботу, але вирішив не проходити процес затвердження на посаді міністра та присвятити більше часу сім'ї", - написав Трамп.

У наступному твіті президент США оголосив про призначення Еспера.

"Марк Еспер - новий виконуючий обов'язки міністра оборони. Я знаю Марка і не сумніваюся, що він зробить фантастичну роботу!", - заявив Трамп.

