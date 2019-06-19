США: Трамп змінив керівника Пентагону

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Середа, 19 червня 2019, 00:29

Президент США Дональд Трамп призначив Марка Еспера новим в.о. міністра оборони. За його словами, Патрік Шанахан вирішив "присвятити більше часу сім'ї".

Про це глава Білого дому повідомив у Twitter.

"Патрік Шанахан виконав прекрасну роботу, але вирішив не проходити процес затвердження на посаді міністра та присвятити більше часу сім'ї", - написав Трамп.

У наступному твіті президент США оголосив про призначення Еспера.

"Марк Еспер - новий виконуючий обов'язки міністра оборони. Я знаю Марка і не сумніваюся, що він зробить фантастичну роботу!", - заявив Трамп.

Нагадаємо:

  • Патрік Шанахан 1 січня 2019 року змінив на посаді глави Пентагону Джеймса Меттіса.

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Теми: Трамп США


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