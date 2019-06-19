Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США: Трамп сменил руководителя Пентагона

Среда, 19 июня 2019, 00:29

Президент США Дональд Трамп назначил Марка Эспера новым и.о. министра обороны. По его словам, Патрик Шанахан решил "посвятить больше времени семье".

Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

"Патрик Шанахан выполнил прекрасную работу, но решил не проходить процесс утверждения в должности министра и посвятить больше времени семье", - написал Трамп.

В следующем твите президент США объявил о назначении Эспера.

"Марк Эспер - новый исполняющий обязанности министра обороны. Я знаю Марка и не сомневаюсь, что он сделает фантастическую работу!", - заявил Трамп.

Напомним:

  • Патрик Шанахан 1 января 2019 года сменил на посту главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Темы: ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Трамп и Десантис осудили предоставление кассетных боеприпасов Украине
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: