США: Трамп сменил руководителя Пентагона

Президент США Дональд Трамп назначил Марка Эспера новым и.о. министра обороны. По его словам, Патрик Шанахан решил "посвятить больше времени семье".

Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

"Патрик Шанахан выполнил прекрасную работу, но решил не проходить процесс утверждения в должности министра и посвятить больше времени семье", - написал Трамп.

В следующем твите президент США объявил о назначении Эспера.

"Марк Эспер - новый исполняющий обязанности министра обороны. Я знаю Марка и не сомневаюсь, что он сделает фантастическую работу!", - заявил Трамп.

....I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job!