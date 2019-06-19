Волкер планує найближчим часом відвідати Україну

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Середа, 19 червня 2019, 01:46

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер має намір протягом найближчих тижнів відвідати Київ - цей візит передуватиме переговорам президентів України і Сполучених Штатів у Вашингтоні.

Про це він сказав під час слухань у Сенаті, передає "Укрінформ".

"Я сподіваюсь, що зможу здійснити ще один візит в Україну впродовж кількох найближчих тижнів перед візитом (Зеленського – ред.) до Білого дому", - заявив Волкер.

Дипломат зауважив, що адміністрація Трампа позитивно ставиться до встановлення прямих контактів з новим президентом України.

"Держсекретар Помпео телефонував кандидату Зеленському, а також на той час президенту Порошенку перед виборами. Президент Трамп телефонував Зеленському, аби привітати його в ніч після виборів", - зазначив Волкер.

Крім цього, він нагадав, що Дональд Трамп надіслав Зеленському письмове запрошення відвідати Білий дім, але сторони, за його словами, ще мають узгодити дати цього візиту.

"Ми сподіваємося, це станеться вже скоро", - сказав спецпредставник США.

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Теми: США Україна


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