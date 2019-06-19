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Волкер планирует в ближайшее время посетить Украину

Среда, 19 июня 2019, 01:46
Волкер планирует в ближайшее время посетить Украину

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер намерен в течение ближайших недель посетить Киев - это визит будет предшествовать переговорам президентов Украины и Соединенных Штатов в Вашингтоне.

Об этом он сказал во время слушаний в Сенате, передает "Укринформ".

"Я надеюсь, что смогу осуществить еще один визит в Украину в течение нескольких ближайших недель перед визитом (Зеленского - ред.) в Белый дом", - заявил Волкер.

Дипломат подчеркнул, что администрация Трампа положительно относится к установлению прямых контактов с новым президентом Украины.

"Госсекретарь Помпео звонил кандидату Зеленскому, а также в то время президенту Порошенко перед выборами. Президент Трамп звонил Зеленскому, чтобы поздравить его в ночь после выборов", - отметил Волкер.

Кроме этого, он напомнил, что Дональд Трамп направил Зеленскому письменное приглашение посетить Белый дом, но стороны, по его словам, еще должны согласовать даты этого визита.

"Мы надеемся, это произойдет уже скоро", - сказал спецпредставитель США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАУкраина
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