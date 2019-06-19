Facebook, Twitter і Google боротимуться із сумнівним контентом

1155 переглядів
Середа, 19 червня 2019, 02:19

Компанії Facebook, Twitter і Google спільно з великими рекламними агентствами створять набір протоколів для захисту користувачів у мережі.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що Publicis, Omnicom і WPP, а також бренди Procter & Gamble, Unilever, Adidas, Mars та інші розроблять з технологічними компаніями набір протоколів для захисту людей і брендів в мережі.

За процесом спільної роботи над вирішенням цієї проблеми буде спостерігати Всесвітня федерація рекламодавців.

До ініціативної групи також увійдуть Mastercard, General Mills, GSK Consumer, Verizon Media.

"Ми повинні краще захищати користувачів Інтернету, працюючи над створенням середовища, у якому вирішуються проблеми з залякуванням і дезінформацією, де особисті дані захищені та використовуються відповідально, де всі, особливо діти, краще захищені від шкоди", - йдеться у заяві Всесвітньої федрації рекламодавців.

За інформацією видання, перша зустріч між сторонами має відбутися 19 червня.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: facebook соцмережі


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Facebook вдвічі збільшить витрати на рекламу 15 червня 2019, 07:06
Facebook відкриє в Лондоні інженерний центр для захисту від шкідливого контенту 13 червня 2019, 01:12
У США перевірять Facebook і Google на відповідність антимонопольному законодавству 10 червня 2019, 07:27
Усі новини
Головні новини
Кучма назвав умову, за якої можливе скасування "блокади ОРДЛО"
Затримання "блатних" на Бессарабці: ДБР розбереться, хто винен
СБУ оголоcила підозру росіянам і українцю, які збили літак МН17
Кабмін схвалив відставку ще трьох голів ОДА
Усі новини
Медицина

Що варто знати про вакцинацію дітей з хронічними захворюваннями

здоров'я

Підсилювач смаку глутамат натрію: коли шкодить, а коли — ні

Фото

Тату на шиї: 30 красивих та креативних ідей