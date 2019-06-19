Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Facebook, Twitter и Google будут бороться с сомнительным контентом

Среда, 19 июня 2019, 02:19

Компании Facebook, Twitter и Google совместно с крупными рекламными агентствами создадут набор протоколов для защиты пользователей в сети.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что Publicis, Omnicom и WPP, а также бренды Procter&Gamble, Unilever, Adidas, Mars и другие разработают с технологическим компаниями набор протоколов для защиты людей и брендов в сети.

За процессом совместной работы над решением этой проблемы будет наблюдать Всемирная федерация рекламодателей.

В инициативную группу также войдут Mastercard, General Mills, GSK Consumer, Verizon Media.

"Мы должны лучше защищать пользователей Интернета, работая над созданием среды, в которой решаются проблемы с запугиванием и дезинформацией, где личные данные защищены и используются ответственно, где все, особенно дети, лучше защищены от вреда", - говорится в заявлении Всемирной федрации рекламодателей.

По информации издания, первая встреча между сторонами должна состояться 19 июня.

Темы: facebookсоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
facebook
Meta начала финальный раунд увольнений
Facebook и Instagram запускают платную подписку для подтверждения аккаунтов
Meta разблокировала аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: