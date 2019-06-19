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Екс-посол США в Києві: Вашингтон має дати Україні більше "Джавелінів"

Середа, 19 червня 2019, 03:11

Колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що Сполучені Штати мають посилити підтримку Києва, зокрема, розглянути можливість надання більшої кількості систем Javelin.

Про це він сказав на слуханнях у Сенаті, передає "Укрінформ".

За його словами, військова підтримка Заходу, особливо забезпечення України сучасною зброєю, такою як протитанкові системи Javelin, посилює тиск на РФ.

"Я вітаю президента Трампа за його рішучість у наданні зброї Україні. Але США повинні розглянути можливість надати більше систем Javelin Україні та забезпечити її більшою кількістю контрбатарейних радарів. Ці радари зменшать втрати серед українців", - підкреслив дипломат.

Він також зауважив, що Сполучені Штати мають забезпечити Україну береговими радарами, швидкісними катерами для спеціальних операцій Mark V і протикорабельними ракетами.

"Це допоможе Україні стримувати провокації Кремля на морі, зростання кількості яких ми спостерігаємо упродовж останніх 18 місяців", - заявив Гербст.

"Західна підтримка України є істотною, але вона не така ефективна, якою могла би бути", - констатував він.

Теми: СШАЗбройні силизброя
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