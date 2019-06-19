Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-посол США в Киеве: Вашингтон должен дать Украине больше "Джавелинов"

Среда, 19 июня 2019, 03:11

Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Соединенные Штаты должны усилить поддержку Киева, в частности, рассмотреть возможность предоставления большего количества систем Javelin.

Об этом он сказал на слушаниях в Сенате, передает "Укринформ".

По его словам, военная поддержка Запада, особенно обеспечение Украины современным оружием, таким как противотанковые системы Javelin, усиливает давление на РФ.

"Я поддерживаю президента Трампа в вопросе его решительности в предоставлении оружия Украинае. Но США должны рассмотреть возможность предоставить больше систем Javelin Украине и обеспечить ее большим количеством контрбатарейных радаров. Эти радары уменьшат потери среди украинцев", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Соединенные Штаты должны обеспечить Украину береговыми радарами, скоростными катерами для специальных операций Mark V и противокорабельными ракетами.

"Это поможет Украине сдерживать провокации Кремля на море, рост числа которых мы наблюдаем на протяжении последних 18 месяцев", - заявил Хербст.

"Западная поддержка Украины является существенной, но она не такая эффективная, какой могла бы быть", - констатировал он.

Темы: СШАВооруженные силыоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
США
В США одобрили первый безрецептурный противозачаточный препарат
В США прокомментировали взрыв на Крымском мосту: Крым - часть Украины
США будут помогать Украине с экспортом после выхода РФ из "зерновой сделки" - Блинкен
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: