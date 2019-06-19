Экс-посол США в Киеве: Вашингтон должен дать Украине больше "Джавелинов"

Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Соединенные Штаты должны усилить поддержку Киева, в частности, рассмотреть возможность предоставления большего количества систем Javelin.

Об этом он сказал на слушаниях в Сенате, передает "Укринформ".

По его словам, военная поддержка Запада, особенно обеспечение Украины современным оружием, таким как противотанковые системы Javelin, усиливает давление на РФ.

"Я поддерживаю президента Трампа в вопросе его решительности в предоставлении оружия Украинае. Но США должны рассмотреть возможность предоставить больше систем Javelin Украине и обеспечить ее большим количеством контрбатарейных радаров. Эти радары уменьшат потери среди украинцев", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Соединенные Штаты должны обеспечить Украину береговыми радарами, скоростными катерами для специальных операций Mark V и противокорабельными ракетами.

"Это поможет Украине сдерживать провокации Кремля на море, рост числа которых мы наблюдаем на протяжении последних 18 месяцев", - заявил Хербст.

"Западная поддержка Украины является существенной, но она не такая эффективная, какой могла бы быть", - констатировал он.