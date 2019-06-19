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Волкер: Росія остаточно втратила можливість повернути Україну в імперію

Середа, 19 червня 2019, 05:50

Спроби Москви повернути Україну під свій вплив, зробити її частиною "Російської імперії" не матимуть успіху, оскільки цього вже не захоче український народ.

Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає "Укрінформ".

"Якщо Росія хоче, щоб Україна знову стала частиною російської сфери впливу, "Російської імперії", то я думаю, що ця можливість втрачена. Адже український народ вже ніколи не повернеться туди", - підкреслив він.

За йогго словами, США, ЄС та інші країни Заходу допомагають українцям боротися з агресією РФ, яка має на меті відновити контроль над Україною.

"Ми докладаємо значних зусиль, аби зберігати об'єднану й потужну західну політику. США та ЄС запровадили санкції, посилили їх. Ми зняли обмеження на постачання Україні летальної зброї", - додав він.

Він також нагадав про виділення додаткової допомоги з боку США для України у сфері безпеки й оборони.

"Отже, ми посилюємо нашу позицію, і я вважаю, що ця позиція є стійкою", - зазначив дипломат.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяУкраїна
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