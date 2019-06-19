Волкер: Россия окончательно потеряла возможность вернуть Украину в империю

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Среда, 19 июня 2019, 05:50

Попытки Москвы вернуть Украину под свое влияние, сделать ее частью "Российской империи" не будут иметь успеха, поскольку этого уже не захочет украинский народ.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Укринформ".

"Если Россия хочет, чтобы Украина снова стала частью российской сферы влияния,"Российской империи", то я думаю, что эта возможность потеряна. Ведь украинский народ уже никогда не вернется туда", - подчеркнул он.

По его словам, США, ЕС и другие страны Запада помогают украинцам бороться с агрессией РФ, которая имеет целью восстановить контроль над Украиной.

"Мы прилагаем значительные усилия, чтобы сохранять объединенную и мощную западную политику. США и ЕС ввели санкции, усилили их. Мы сняли ограничения на поставку Украины летального оружия", - добавил он.

Он также напомнил о выделении дополнительной помощи со стороны США для Украины в сфере безопасности и обороны.

"Итак, мы усиливаем нашу позицию, и я считаю, что эта позиция является устойчивой", - отметил дипломат.

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Темы: США Росcия Украина


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