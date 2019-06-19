Чинний глава Білого дому Дональд Трамп офіційно оголосив про початок передвиборчої кампанії на президентських перегонах 2020 року.

Про це він заявив під час виступу на мітингу в Орландо (штат Флорида), передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжимо робити Америку великою знову, але потім ми, очевидно, збережемо Америку великою. Саме тому сьогодні ввечері я стою перед вами, щоб офіційно запустити свою кампанію у боротьбі за президентське крісло", - сказав Трамп.

Він пообіцяв, що "ніколи, ніколи не підведе" своїх виборців.

"Наші радикальні противники-демократи одержимі ненавистю. Вони хочуть знищити нас, вони хочуть знищити нашу країну, якою ми її знаємо. Це неприпустимо, цього не буде", - підкреслив глава Білого дому.

Як зазначає "Укрінформ", Трамп вкотре зі зневагою висловився про свого головного (за рейтингами соцопитувань - ред.) конкурента на майбутніх виборах Джо Байдена, назвавши його "заспаним Джо".

Президент США також звинуватив свого попередника Барака Обаму в бездіяльності, коли той отримав інформацію про втручання РФ у вибори.