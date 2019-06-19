Трамп офіційно оголосив про початок передвиборчої кампанії
Чинний глава Білого дому Дональд Трамп офіційно оголосив про початок передвиборчої кампанії на президентських перегонах 2020 року.
Про це він заявив під час виступу на мітингу в Орландо (штат Флорида), передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми продовжимо робити Америку великою знову, але потім ми, очевидно, збережемо Америку великою. Саме тому сьогодні ввечері я стою перед вами, щоб офіційно запустити свою кампанію у боротьбі за президентське крісло", - сказав Трамп.
Він пообіцяв, що "ніколи, ніколи не підведе" своїх виборців.
"Наші радикальні противники-демократи одержимі ненавистю. Вони хочуть знищити нас, вони хочуть знищити нашу країну, якою ми її знаємо. Це неприпустимо, цього не буде", - підкреслив глава Білого дому.
Як зазначає "Укрінформ", Трамп вкотре зі зневагою висловився про свого головного (за рейтингами соцопитувань - ред.) конкурента на майбутніх виборах Джо Байдена, назвавши його "заспаним Джо".
Президент США також звинуватив свого попередника Барака Обаму в бездіяльності, коли той отримав інформацію про втручання РФ у вибори.
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