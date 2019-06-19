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Трамп официально объявил о начале предвыборной кампании

Среда, 19 июня 2019, 06:25
Трамп официально объявил о начале предвыборной кампании

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп официально объявил о начале предвыборной кампании на президентских выборах 2020 года.

Об этом он заявил во время выступления на митинге в Орландо (штат Флорида), передает "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжим делать Америку великой снова, но потом мы, очевидно, сохраним Америку великой. Именно поэтому сегодня вечером я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию в борьбе за президентское кресло", - сказал Трамп.

Он пообещал, что "никогда, никогда не подведет" своих избирателей.

"Наши радикальные противники-демократы одержимы ненавистью. Они хотят уничтожить нас, они хотят уничтожить нашу страну, какой мы ее знаем. Это недопустимо, этого не будет", - подчеркнул глава Белого дома.

Как отмечает "Укринформ", Трамп в очередной раз с презрением высказался о своем главном (по рейтингам соцопросов - ред.) конкуренте на будущих выборах Джо Байдене, назвав его "заспанным Джо".

Президент США также обвинил своего предшественника Барака Обаму в бездействии, когда тот получил информацию о вмешательстве РФ в выборы.

Темы: СШАТрамп
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