На Луганщині після купання масово отруїлись діти

У Луганській області отруїлись 18 людей, з них 15 – діти.

Про повідомила прес-секретар поліції області Тетяни Погукай у Facebook.

"На Луганщині поліція з’ясовує обставини та причини потрапляння до інфекційного відділення 18 громадян", - написала вона.

За даними поліції, про масове отруєння увечері 18 червня повідомили працівники лікарні Рубіжного. Діти і дорослі госпіталізовані до інфекційного відділення.

"За попередньою інформацією усі госпіталізовані пов'язують захворювання з купанням в озері Пісочне", - відзначила Погукай.

Наразі співробітники слідчо-оперативної групи з'ясовують обставин та причини захворювання.

"Усі хворі знаходяться в задовільному стані, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує", - підсумувала речник поліції Луганщини.