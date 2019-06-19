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На Луганщине после купания массово отравились дети

Среда, 19 июня 2019, 08:29

В Луганской области отравились 18 людей, из них 15 – дети.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции области Татьяны Погукай в Facebook.

"На Луганщине полиция выясняет обстоятельства и причины попадания в инфекционное отделение 18 граждан", - написала она.

По данным полиции, о массовом отравлении вечером 18 июня сообщили работники больницы Рубежного. Дети и взрослые госпитализированы в инфекционное отделение.

"По предварительной информации все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное", - отметила Погукай.

Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельств и причины заболевания.

"Все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - подытожила представитель полиции Луганщины.

Украинская правда
Темы: Луганская областьдети
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