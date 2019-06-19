Медведчук звинуватив Порошенка в блокуванні обміну заручниками

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента РФ Віктор Медведчук заявляє, що п'ятий президент України Петро Порошенко сам блокував обмін заручниками, і якби була воля Порошенко, то обмін був би за 5 днів.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС Російська служба.

"З приводу обмінів. Я продовжую цим займатися. Тільки я всюди говорю, що займаюся не обмінами, а звільненням... Коли ставлять палиці в колеса і обміни не проходять, тому що Порошенко був категорично проти цього", - сказав Медведчук.

За його словами, Порошенко заважав обміну, "тому що він хотів отримати те, що він хотів".

Медведчук розповів, що нібито в грудні 2017 року, коли готували перший етап обміну, бойовики погодилися на українські умови обміну, але за однієї умови: що на другому етапі, в січні-лютого 2018 року, буде проведений обмін "всіх на всіх".

"Порошенко дав мені на це добро. Він мені пообіцяв, що буде другий етап. І Порошенко це зірвав. Він почав вести себе як торгаш. Він пропонував провести обміни за схемою "10 на 25", "15 на 35" (а не "всіх на всіх" – ред.). Чому він грав на цьому? Тому що у нього риторика була така, він звів у ранг державної політики печерну русофобію і антиросійську істерію", - сказав кум Путіна.

За його словами, Порошенко боявся віддавати тих, хто в Україні скоїв тяжкі злочини.

"Але люди, які утримуються там (на окупованій території – ред.) теж не кульбабки збирали, вони теж брали участь в бойових діях, і в результаті цих дій були тяжкі наслідки. Порошенко не хотів цього чути і бачити. Якби він цього захотів, я б за п'ять днів провів обмін", - підсумував Медведчук.

Разом з тим в прес-службі Петра Порошенка винною в зриві обміну називають Росію.

"Винною в зриві обміну є країна-агресор Росія. Саме вона не виконує Мінські домовленості", - відповіли на заяви Медведчука в прес-службі Порошенка.

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