У ДТП за участю оперативника загинуло троє людей, в тому числі дитина

Слідчі теруправління Державного бюро розслідування з’ясовують обставини ДТП за участю оперуповноваженого, в результаті якої загинуло троє людей.

Трагедія сталася на трасі Скадовськ-Каховка Херсонської області 18 червня, інформує прес-служба ДБР.

Неподалік селища Миколаївка зіткнулися автомобілі "ВАЗ 21099" та "БМВ". За кермом останнього перебував старший оперуповноважений ГУ Нацполіції в Автономній республіці Крим та м. Севастополі.

У результаті зіткнення пасажири автомобіля "ВАЗ 21099" — чоловік та жінка загинули на місці, 9-ти річна дівчинка отримала чисельні травми і, згодом, померла в лікарні.

Правоохоронця, який перебував за кермом автомобіля марки "БМВ", затримали. Йому повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

Слідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини, оперуповноваженому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Крім того, слідчі ДБР перевірять дії лікарів, які надавали медичну допомогу неповнолітній дитині.

Досудове розслідування відповідного кримінального провадження розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст. 140 КК України.