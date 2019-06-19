В ДТП с участием оперативника погибли три человека, в том числе ребенок

Следователи теруправления Государственного бюро расследования выясняют обстоятельства ДТП с участием оперуполномоченного, в результате которого погибли три человека.

Трагедия произошла на трассе Скадовск-Каховка Херсонской области 18 июня, сообщает пресс-служба ГБР.

Недалеко от поселка Николаевка столкнулись автомобили "ВАЗ 21099" и "БМВ". За рулем последнего находился старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и г. Севастополе.

В результате столкновения пассажиры автомобиля "ВАЗ 21099" - мужчина и женщина погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и, впоследствии, умерла в больнице.

Правоохранитель, который находился за рулем автомобиля марки "БМВ", задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц.

Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Кроме того, следователи ГБР проверят действия врачей, которые оказывали медицинскую помощь несовершеннолетнему ребенку.

Досудебное расследование соответствующего уголовного производства начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст. 140 УК Украины.