Поліція накрила плантацію в 6 гектарів елітної марихуани

Правоохоронці викрили злочинне угруповання, члени якого займалися виготовленням наркотиків та збували їх на територію окупованого Криму.

Про це повідомляє у середу відділ комунікації поліції Запорізької області.

Під час обшуків на околиці одного із сіл у Мелітопольському районі правоохоронці виявили нарколабораторію. У шести теплицях, площею понад 5 гектарів, фігуранти вирощували елітні сорти марихуани.

Теплиці були оснащені системою крапельного поливу, освітлення та опалення, тож урожай збирали до трьох разів на рік. Встановлено, що готовий до вжитку "товар" переправляли до окупованого Криму, зазначають у поліції.

Правоохоронці викрили 4 членів угруповання. Це чоловіки 1990, 1950 років народження та двоє 1989 року народження. Троє з них є мешканцями АР Крим, а один – місцевий. Вони займалися безпосереднім вирощуванням наркорослин.

Зазначається, що в ході обшуків вилучено понад 6000 кущів канабісу, майже 5 кг переробленого наркотичного засобу, гроші, вогнепальну зброю, а також обладнання для вирощування і переробки марихуани.

"За цінами наркозбувачів, загальна вартість вилученого – майже 70 мільйонів гривень", – йдеться в повідомленні поліції.

Підозрюваних затримано, відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Триває досудове розслідування.

Розслідування здійснювали працівники слідчого управління ГУНП в Запорізькій області та Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури.