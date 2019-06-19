Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция накрыла плантацию в 6 гектаров элитной конопли

Среда, 19 июня 2019, 11:00

Правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой занимались изготовлением наркотиков и сбывали их на территорию оккупированного Крыма.

Об этом сообщает в среду отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Во время обысков на окраине одного из сел в Мелитопольском районе правоохранители обнаружили нарколабораторию. В шести теплицах площадью более 5 гектаров, фигуранты выращивали элитные сорта конопли.

 
 

Теплицы были оснащены системой капельного полива, освещения и отопления, поэтому урожай собирали до трех раз в год. Установлено, что готовый к употреблению "товар" переправляли в оккупированный Крыму, отмечают в полиции.

Правоохранители разоблачили 4 членов группировки. Это мужчины 1990, 1950 годов рождения и двое 1989 года рождения. Трое из них являются жителями АР Крым, а один - местный. Они занимались непосредственным выращиванием марихуаны.

Отмечается, что в ходе обысков изъято более 6000 кустов каннабиса, почти 5 кг переработанного наркотического средства, деньги, огнестрельное оружие, а также оборудование для выращивания и переработки марихуаны.

 

"По ценам наркосбытчиков, общая стоимость изъятого - почти 70 миллионов гривен", - говорится в сообщении полиции.

Подозреваемые задержаны, открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли). Продолжается досудебное расследование.

Расследование осуществляли работники следственного управления ГУНП в Запорожской области и Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияЗапорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: