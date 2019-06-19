Полиция накрыла плантацию в 6 гектаров элитной конопли

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Среда, 19 июня 2019, 11:00

Правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой занимались изготовлением наркотиков и сбывали их на территорию оккупированного Крыма.

Об этом сообщает в среду отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Во время обысков на окраине одного из сел в Мелитопольском районе правоохранители обнаружили нарколабораторию. В шести теплицах площадью более 5 гектаров, фигуранты выращивали элитные сорта конопли.

 
 

Теплицы были оснащены системой капельного полива, освещения и отопления, поэтому урожай собирали до трех раз в год. Установлено, что готовый к употреблению "товар" переправляли в оккупированный Крыму, отмечают в полиции.

Правоохранители разоблачили 4 членов группировки. Это мужчины 1990, 1950 годов рождения и двое 1989 года рождения. Трое из них являются жителями АР Крым, а один - местный. Они занимались непосредственным выращиванием марихуаны.

Отмечается, что в ходе обысков изъято более 6000 кустов каннабиса, почти 5 кг переработанного наркотического средства, деньги, огнестрельное оружие, а также оборудование для выращивания и переработки марихуаны.

 

"По ценам наркосбытчиков, общая стоимость изъятого - почти 70 миллионов гривен", - говорится в сообщении полиции.

Подозреваемые задержаны, открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли). Продолжается досудебное расследование.

Расследование осуществляли работники следственного управления ГУНП в Запорожской области и Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры.

Украинская правда

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Темы: полиция Запорожская область


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