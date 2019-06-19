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У США вилучили тонни кокаїну: міг убити мільйони людей

Середа, 19 червня 2019, 11:38

Близько 15,5 тонн кокаїну, вартістю в 1 мільярд доларів, виявили правоохоронці на кораблі у США.

Про це повідомляє Skynews.

Наркотики знайшли в порту Packer Marine в Філадельфії, вони були заховані в семи транспортних контейнерах на борту судна компанії "Gayane".

За словами американського прокурора з Філадельфії Вільяма МакСвейна, це найбільше вилучення наркотиків в історії східного округу Пенсильванії.

"Ця кількість кокаїну може вбити мільйони – мільйони – людей", - заявив МакСвейн.

Повідомляється, що до завантаження наркотиків на судно причетні два члени екіпажу.

Згідно зі свідченнями під присягою, пара допомогла завантажити наркотики на контейнеровоз, поки він перебував у морі. Кокаїн нібито забрали з 14 човнів, які підійшли до корабля.

Власник судна запевнив, що "дуже серйозно ставиться до цього питання" і буде співпрацювати з федеральними правоохоронними органами США з метою припинення незаконного обігу наркотиків.

Теми: США
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