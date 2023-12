У США вилучили тонни кокаїну: міг убити мільйони людей

Близько 15,5 тонн кокаїну, вартістю в 1 мільярд доларів, виявили правоохоронці на кораблі у США.

Про це повідомляє Skynews.

Наркотики знайшли в порту Packer Marine в Філадельфії, вони були заховані в семи транспортних контейнерах на борту судна компанії "Gayane".

За словами американського прокурора з Філадельфії Вільяма МакСвейна, це найбільше вилучення наркотиків в історії східного округу Пенсильванії.

"Ця кількість кокаїну може вбити мільйони – мільйони – людей", - заявив МакСвейн.

This is one of the largest drug seizures in United States history. This amount of cocaine could kill millions – MILLIONS – of people. My Office is committed to keeping our borders secure and streets safe from deadly narcotics. https://t.co/nWPfgpGqYa