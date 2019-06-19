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В США изъяли тонны кокаина: мог убить миллионы людей

Среда, 19 июня 2019, 11:38

Около 15,5 тонн кокаина, стоимостью в 1 миллиард долларов, обнаружили правоохранители на корабле в США.

Об этом сообщает Skynews.

Наркотики нашли в порту Packer Marine в Филадельфии, они были спрятаны в семи транспортных контейнерах на борту судна компании "Gayane".

По словам американского прокурора из Филадельфии Уильяма МакСвейна, это крупнейшее изъятие наркотиков в истории восточного округа Пенсильвании.<

"Это количество кокаина может убить миллионы – миллионы – людей", - заявил МакСвейн.

Сообщается, что к загрузке наркотиков на судно причастны два члена экипажа.

Согласно показаниям под присягой, пара помогла загрузить наркотики на контейнеровоз, пока он находился в море. Кокаин якобы забрали с 14 лодок, которые подошли к кораблю.

Владелец судна заверил, что "очень серьезно относится к этому вопросу" и будет сотрудничать с федеральными правоохранительными органами США в целях пресечения незаконного оборота наркотиков.

Темы: США
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