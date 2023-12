В США изъяли тонны кокаина: мог убить миллионы людей

Около 15,5 тонн кокаина, стоимостью в 1 миллиард долларов, обнаружили правоохранители на корабле в США.

Об этом сообщает Skynews.

Наркотики нашли в порту Packer Marine в Филадельфии, они были спрятаны в семи транспортных контейнерах на борту судна компании "Gayane".

По словам американского прокурора из Филадельфии Уильяма МакСвейна, это крупнейшее изъятие наркотиков в истории восточного округа Пенсильвании.<

"Это количество кокаина может убить миллионы – миллионы – людей", - заявил МакСвейн.

This is one of the largest drug seizures in United States history. This amount of cocaine could kill millions – MILLIONS – of people. My Office is committed to keeping our borders secure and streets safe from deadly narcotics. https://t.co/nWPfgpGqYa