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Нардеп через суд закрив церкву в комітетах Верховної Ради

Середа, 19 червня 2019, 11:54

Народний депутат Віктор Романюк через суд домігся закриття Свято-Володимирського храму УПЦ Московського патріархату, який знаходиться в приміщенні комітетів Верховної Ради.

Про це йдеться в судовому реєстрі.

Романюк звернуся до Окружного адміністративного суду Києва і просив закрити церкву та визнати протиправною бездіяльність управління апарату Ради, яке досі не припинило діяльність церкви УПЦ МП в приміщенні комітетів.

В обґрунтуванні своїх вимог Романюк зазначив, що функціонування церкви здійснюється незаконно та створює загрозу його життю та здоров`ю під час його роботи в комітетах ВР.

Також нардеп стверджує, що у даної споруди немає документів щодо створення релігійної організації, а також дозвільних документів на переобладнання приміщення в адміністративному будинку Ради.

Романюк заявив, що церкву створили ще у 2008 році, а у 2017 кабінет №713 закріпили за нардепом Юрієм Мірошниченком. Мірошниченку віддали кабінет під "Кімнату милосердя", але чим обумовлене рішення оформити його в релігійному стилі в управлінні ВР не знають.

У лютому суд вирішив відкрити провадження у справі та розглянути її за спрощеними правилами без повідомлення учасників справи.

12 червня суд частково задовольнив позов і зобов'язав "управління адміністративними будинками управління справами апарату Верховної Ради припинити діяльність церкви шляхом звільнення кабінету №713а".

Українська правда

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Теми: Верховна Радасудцерква
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