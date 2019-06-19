Нардеп через суд закрыл церковь в комитетах Верховной Рады

Народный депутат Виктор Романюк через суд добился закрытия Свято-Владимирского храма УПЦ Московского патриархата, который находится в помещении комитетов Верховной Рады.

Об этом говорится в судебном реестре.

Романюк обратился в Окружной административный суд Киева и просил закрыть церковь и признать противоправной бездеятельность управления аппарата Рады, который до сих пор не прекратил деятельность церкви УПЦ МП в помещении комитетов.

В обосновании своих требований Романюк отметил, что функционирование церкви осуществляется незаконно и создает угрозу его жизни и здоровью во время работы в комитетах ВР.

Также нардеп утверждает, что у данного сооружения нет документов о создании религиозной организации, а также разрешительных документов на переоборудование помещения в административном здании Рады.

Романюк заявил, что церковь создали еще в 2008 году, а в 2017 кабинет №713, где расположена церковь, закрепили за нардепом Юрием Мирошниченко. Мирошниченко отдали кабинет под "Комнату милосердия", но чем обусловлено решение оформить его в религиозном стиле в управлении ВР не знают.

В феврале суд решил открыть производство по делу и рассмотреть его по упрощенным правилам без уведомления участников дела.

12 июня суд частично удовлетворил иск и обязал "управление административными зданиями управления делами аппарата Верховной Рады прекратить деятельность церкви путем освобождения кабинета №713".