Медведчук: Обмін Сенцова зірвався через вбивство Захарченка

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента РФ Віктор Медведчук заявляє, що обмін полоненими між Росією і Україною, серед яких фігурував і український режисер Олег Сенцов, зірвався через вбивство ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС Російська служба.

"У нас була майже досягнута домовленість з приводу обміну, в якому фігурував в тому числі і Сенцов, проте він зірвався в зв'язку з певними подіями в Донецьку", - сказав Медведчук.

На уточнююче запитання, чи говорить він про вбивство Захарченка, Медведчук відповів ствердно: "Так. Фактично ми майже домовилися ".

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