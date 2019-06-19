Медведчук: Обмін Сенцова зірвався через вбивство Захарченка

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Середа, 19 червня 2019, 12:19

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента РФ Віктор Медведчук заявляє, що обмін полоненими між Росією і Україною, серед яких фігурував і український режисер Олег Сенцов, зірвався через вбивство ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС Російська служба.

"У нас була майже досягнута домовленість з приводу обміну, в якому фігурував в тому числі і Сенцов, проте він зірвався в зв'язку з певними подіями в Донецьку", - сказав Медведчук.

На уточнююче запитання, чи говорить він про вбивство Захарченка, Медведчук відповів ствердно: "Так. Фактично ми майже домовилися ".

Нагадаємо:

  • Окупанти затримали українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка в Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
  • Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
  • Усього в Росії та анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів.
  • У серпні 2018 року ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка вбили у центрі Донецька у ресторані "Сєпар".

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Теми: Медведчук Сенцов Донбас


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