Медведчук: Обмін Сенцова зірвався через вбивство Захарченка
Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента РФ Віктор Медведчук заявляє, що обмін полоненими між Росією і Україною, серед яких фігурував і український режисер Олег Сенцов, зірвався через вбивство ватажка бойовиків Олександра Захарченка.
Про це він сказав в інтерв'ю ВВС Російська служба.
"У нас була майже досягнута домовленість з приводу обміну, в якому фігурував в тому числі і Сенцов, проте він зірвався в зв'язку з певними подіями в Донецьку", - сказав Медведчук.
На уточнююче запитання, чи говорить він про вбивство Захарченка, Медведчук відповів ствердно: "Так. Фактично ми майже домовилися ".
Нагадаємо:
- Окупанти затримали українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка в Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
- Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
- Усього в Росії та анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів.
- У серпні 2018 року ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка вбили у центрі Донецька у ресторані "Сєпар".
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