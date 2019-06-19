Медведчук: Обмен Сенцова сорвался из-за убийства Захарченко
Среда, 19 июня 2019, 12:19
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук заявляет, что обмен пленными между Россией и Украиной, среди которых фигурировал и украинский режиссер Олег Сенцов, сорвался из-за убийства главаря боевиков Александра Захарченко.
Об этом он сказал в интервью ВВС Русская служба.
"У нас была почти достигнута договоренность по поводу обмена, в котором фигурировал в том числе и Сенцов, однако он сорвался в связи с определенными событиями в Донецке", - сказал Медведчук.
На уточняющий вопрос, говорит ли он об убийстве Захарченко, Медведчук ответил утвердительно: "Да. Фактически мы почти договорились".
Напомним:
- Оккупанты задержали украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко в Крыму 10 мая 2014 по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
- Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – до 20.
- Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных.
- В августе 2018 года главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко убили в центре Донецка в ресторане "Сепар".