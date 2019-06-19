Медведчук: Обмен Сенцова сорвался из-за убийства Захарченко

1533 просмотра
Среда, 19 июня 2019, 12:19

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук заявляет, что обмен пленными между Россией и Украиной, среди которых фигурировал и украинский режиссер Олег Сенцов, сорвался из-за убийства главаря боевиков Александра Захарченко.

Об этом он сказал в интервью ВВС Русская служба.

"У нас была почти достигнута договоренность по поводу обмена, в котором фигурировал в том числе и Сенцов, однако он сорвался в связи с определенными событиями в Донецке", - сказал Медведчук.

На уточняющий вопрос, говорит ли он об убийстве Захарченко, Медведчук ответил утвердительно: "Да. Фактически мы почти договорились".

Напомним:

  • Оккупанты задержали украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко в Крыму 10 мая 2014 по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
  • Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – до 20.
  • Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных.
  • Главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко убили в центре Донецка в ресторане "Сепар".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Медведчук Сенцов Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Медведчук назвал Крым украинским, но оправдывает паспорта РФ на Донбассе 19 июня 2019, 10:07
Медведчук обвинил Порошенко в блокировании обмена заручниками 19 июня 2019, 09:36
Соратник Медведчука обновил руководство канала ZIK 18 июня 2019, 14:55
Все новости
Главные новости
"Евросолидарнисть" подала мажоритарщиков и исключила из списка скандальную чиновницу
"Нафтогаз" предлагает "Газпрому" "запасной вариант" по транзиту газа
Передумали: Минобороны уже говорит, что Зеленский не уклонялся от мобилизации
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, есть погибший и раненые
Все новости
исследование

Многозадачность разрушает наш мозг

мнение

Лучше худеть семьей! Доказано китайским фотографом

Фото

Тату на шее: 30 красивых и креативных идей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів