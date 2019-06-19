В Україні тривають "50 відтінків спеки" – прогноз на 2 дні

В Україні 20 червня утримається спекотна, на заході країни нестійка погода.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в середу "Інтерфакс-Україна".

Очікується суха спекотна погода, лише в західних областях місцями короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-20°, на узбережжі морів до 24°; вдень 28-33°, на півдні та сході країни до 35°, на високогір'ї Карпат 17-22°. В Україні, крім заходу, переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві в четвер без опадів; температура вночі близько 20°, вдень 30-32°; надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 20 червня найвища температура вдень була 32,8° в 1975 році, найнижча вночі 6,1° в 1978 році.

В Україні 21 червня також буде переважати суха спекотна погода, лише в західних регіонах і місцями на Житомирщині та Вінниччині прогнозуються короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 28-34°, в південних, східних і Дніпропетровській областях до 36°, 22 червня в західних областях 23-29°.

У Києві 21 червня очікується спекотна і суха погода. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 30-32°.

Станом на середу, 19 червня, температура води в Чорному та Азовському морях 23-27°; в р.Дніпро в межах м.Києва 25°.