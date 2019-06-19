Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине продолжаются "50 оттенков жары" – прогноз на 2 дня

Среда, 19 июня 2019, 12:21

В Украине 20 июня сохранится жаркая, на западе страны неустойчивая погода.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в среду "Интерфакс-Украина".

Ожидается сухая жаркая погода, лишь в западных областях местами кратковременные дожди, грозы, кое-где шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-20°, на побережье морей до 24°; днем 28-33°, на юге и востоке страны до 35°, на высокогорье Карпат 17-22°. В Украине, кроме запада, преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве в четверг без осадков; температура ночью около 20°, днем 30-32°; чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 20 июня самая высокая температура днем была 32,8° в 1975 году, самая низкая ночью 6,1° в 1978 году.

В Украине 21 июня также будет преобладать сухая жаркая погода, лишь в западных регионах и местами Житомирской и Винницкой областях прогнозируются кратковременные дожди с грозами, кое-где град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 28-34°, в южных, восточных и Днепропетровской областях до 36°, 22 июня в западных областях 23-29°.

В Киеве 21 июня ожидается жаркая и сухая погода. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 30-32°.

По состоянию на среду, 19 июня, температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°; в р.Днепре в пределах г.Киева 25°.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: