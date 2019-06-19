В Украине продолжаются "50 оттенков жары" – прогноз на 2 дня

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Среда, 19 июня 2019, 12:21

В Украине 20 июня сохранится жаркая, на западе страны неустойчивая погода.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в среду "Интерфакс-Украина".

Ожидается сухая жаркая погода, лишь в западных областях местами кратковременные дожди, грозы, кое-где шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-20°, на побережье морей до 24°; днем 28-33°, на юге и востоке страны до 35°, на высокогорье Карпат 17-22°. В Украине, кроме запада, преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве в четверг без осадков; температура ночью около 20°, днем 30-32°; чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 20 июня самая высокая температура днем была 32,8° в 1975 году, самая низкая ночью 6,1° в 1978 году.

В Украине 21 июня также будет преобладать сухая жаркая погода, лишь в западных регионах и местами Житомирской и Винницкой областях прогнозируются кратковременные дожди с грозами, кое-где град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 28-34°, в южных, восточных и Днепропетровской областях до 36°, 22 июня в западных областях 23-29°.

В Киеве 21 июня ожидается жаркая и сухая погода. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 30-32°.

По состоянию на среду, 19 июня, температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°; в р.Днепре в пределах г.Киева 25°.

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Темы: погода


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