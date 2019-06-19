РФ перекинула на Кубань і в Крим винищувачі, штурмовики і бомбардувальники

Росія перебазувала кілька десятків винищувачів, перехоплювачів і вертольотів на оперативні аеродроми в Краснодарському краї і в анексованому Криму в ході масштабного командно-штабного навчання.

Про це 19 червня повідомив начальник прес-служби Південного військового округу полковник Вадим Астаф'єв, передає російський "Інтерфакс".

За його словами, в ході навчання екіпажі відпрацювали виведення аеродромів базування з-під удару авіації умовного противника і виконали нормативи з відбиття ракетних ударів і передислокації на оперативні аеродроми.

"Потім угруповання авіації завдало зустрічний авіаційний удар у відповідь із застосуванням авіаційних засобів ураження на авіаційних полігонах у Краснодарському краї, Астраханській області і Криму", – зазначив представник ПВО.

Відзначається, що всього в тренуванні, яке триватиме до кінця тижня, задіяно близько 70 літаків в тому числі винищувачі Су-27СМ3, Су-30м2, винищувачі-бомбардувальники Су-34 і Су-24М, штурмовики Су-25см3, а також близько 30 вертольотів армійської авіації Мі-8АМШ "Термінатор", Мі-28Н "Нічний мисливець", Ка-52 "Алігатор" і Мі-35.