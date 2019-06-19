РФ перебросила на Кубань и в Крым истребители, штурмовики и бомбардировщики

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Среда, 19 июня 2019, 12:54

Россия перебазировала несколько десятков истребителей, перехватчиков и вертолетов на оперативные аэродромы в Краснодарском крае и в аннексированном Крыму в ходе масштабного командно-штабного учения.

Об этом 19 июня сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, передает российский "Интерфакс".

"Экипажи армейской и оперативно-тактической авиации авиационных соединений армии ВВС и ПВО ЮВО в Волгоградской, Ростовской областях и на Ставрополье совершили перебазирование на оперативные аэродромы в Краснодарском крае и Крыму в рамках КШУ с объединением ВВС и ПВО ЮВО", - сказал Астафьев.

По его словам, в ходе учения экипажи отработали вывод аэродромов базирования из-под удара авиации условного противника и выполнили нормативы по отражению ракетных ударов и передислокации на оперативные аэродромы.

"Затем группировка авиации нанесла ответно-встречный авиационный удар с применением авиационных средств поражения на авиационных полигонах в Краснодарском крае, Астраханской области и Крыму", - отметил представитель ЮВО.

Отмечается, что всего в тренировке, которая продлится до конца недели, задействовано около 70 самолетов в том числе истребители Су-27СМ3, Су-30М2, истребители-бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25СМ3, а также около 30 вертолетов армейской авиации Ми-8АМШ "Терминатор", Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор" и Ми-35.

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Темы: Росcия армия


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