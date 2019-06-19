Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ перебросила на Кубань и в Крым истребители, штурмовики и бомбардировщики

Среда, 19 июня 2019, 12:54

Россия перебазировала несколько десятков истребителей, перехватчиков и вертолетов на оперативные аэродромы в Краснодарском крае и в аннексированном Крыму в ходе масштабного командно-штабного учения.

Об этом 19 июня сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, передает российский "Интерфакс".

"Экипажи армейской и оперативно-тактической авиации авиационных соединений армии ВВС и ПВО ЮВО в Волгоградской, Ростовской областях и на Ставрополье совершили перебазирование на оперативные аэродромы в Краснодарском крае и Крыму в рамках КШУ с объединением ВВС и ПВО ЮВО", - сказал Астафьев.

По его словам, в ходе учения экипажи отработали вывод аэродромов базирования из-под удара авиации условного противника и выполнили нормативы по отражению ракетных ударов и передислокации на оперативные аэродромы.

"Затем группировка авиации нанесла ответно-встречный авиационный удар с применением авиационных средств поражения на авиационных полигонах в Краснодарском крае, Астраханской области и Крыму", - отметил представитель ЮВО.

Отмечается, что всего в тренировке, которая продлится до конца недели, задействовано около 70 самолетов в том числе истребители Су-27СМ3, Су-30М2, истребители-бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25СМ3, а также около 30 вертолетов армейской авиации Ми-8АМШ "Терминатор", Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор" и Ми-35.

Темы: Росcияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Росcия
Как заставить россиян ползать? Четыре пропагандистских шоу
Российские школьники будут изучать "боевое применение дронов"
Разведка Британии: всего за несколько месяцев были убиты до 20 тысяч заключенных из "ЧВК Вагнер"
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: