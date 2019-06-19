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Перші кроки Зеленського: стало відомо, скільки українців задоволені

Середа, 19 червня 2019, 13:09

Майже половина опитаних українців задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" з 8 по 12 червня.

Так, 49% респондентів відповіли що задоволені роботою нового глави держави, 14% - протилежної думки, ще 38% - поки не змогли сформувати своє ставлення до нього. 

 
інфографіка соц.групи "Рейтинг"

Зазначається, що 50% опитаних очікують від Зеленського вирішення питання припинення вогню на Донбасі.

Ще 38% - мають надію щодо зниження тарифів, 22% - очікують зменшення впливу олігархів на політику, 20% - чекають підвищення соціальних стандартів, 19% - покарання винних у корупції чиновників, 17% - скасування недоторканності народних депутатів, 16% - підвищення якості медицини , 13% - активізації співробітництва з НАТО та ЄС, 12% - налагодження співпраці з Росією, 12% - зміцнення української армії, 10% - об'єднання країни.

За даними соціологів, очікування щодо припинення війни на Донбасі притаманні практично більшості респондентів у всіх макрорегіонах.

 
інфографіка соц.групи "Рейтинг"

Повідомляється, що опитування було проведено методом особистого інтерв'ю серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Українська правда

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Теми: Зеленськийпрезидентопитуваннясоціологія
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