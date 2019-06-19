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Первые шаги Зеленского: стало известно, сколько украинцев довольны

Среда, 19 июня 2019, 13:09

Почти половина опрошенных украинцев довольны деятельностью президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 8 по 12 июня.

Так, 49% респондентов ответили что довольны работой нового главы государства, 14% - противоположного мнения, еще 38% - пока не смогли сформировать свое отношение к нему.

 
инфографика соц.группы "Рейтинг"

Отмечается, что 50% опрошенных ожидают от Зеленского решения вопроса прекращения огня на Донбассе.

Еще 38% - надеются по снижению тарифов, 22% - ожидают уменьшения влияния олигархов на политику, 20% - ждут повышения социальных стандартов, 19% - наказания виновных в коррупции чиновников, 17% - отмена неприкосновенности народных депутатов, 16% - повышение качества медицины, 13% - активизации сотрудничества с НАТО и ЕС, 12% - налаживание сотрудничества с Россией, 12% - укрепления украинской армии, 10% - объединение страны.

 
инфографика соц.группы "Рейтинг"

По данным социологов, ожидания о прекращении войны на Донбассе присущи практически большинству респондентов во всех макрорегионах.

Сообщается, что опрос был проведен методом личного интервью среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионах и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Украинская правда
Темы: Зеленскийпрезидентопроссоциология
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