Кабмін схвалив відставку ще трьох голів ОДА

Кабінет міністрів схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення ще трьох голів обласних державних адміністрацій.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, сказав агентству "Інтерфакс-Україна" віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання.

"Схвалено звільнення трьох голів ОДА", – сказав Розенко.

За його словами, зокрема, одним з голів ОДА, звільнення якого схвалено урядом, є керівник Рівненської області Олексій Муляренко.

Крім того, на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що від президента Володимира Зеленського надійшли перші п'ять пропозицій на призначення глав ОДА.

Прем'єр зауважив, що уряд почне роботу в цьому напрямку, щоб на наступному засіданні розглянути ці кандидатури.

Розенко в свою чергу висловився про те, що процедура співпраці з Адміністрацією президента не спрацювала, тому що не було публічного обговорення цих кандидатур.

"Якщо на сьогоднішній день ця процедура не спрацювала, було б правильно, якби ми зараз публічно оприлюднили прізвища цих п'яти осіб, які зайшли від АП, публічно разом з суспільством обговорили, і на наступному тижні знали всі плюси і мінуси і бекграунд", - запропонував міністр.

"Онлайн?", - перепитав Гройсман, і додав "Ну лайв, так лайв (live - прямий ефір -англ).

Жодних прізвищ втім на відкритій частині засідання уряду не прозвучало

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