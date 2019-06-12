Гройсман анонсував призначення нових голів ОДА

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман анонсував призначення нових голів обласних державних адміністрацій.

Про це він сказав на засіданні уряду 12 червня.

"Я думаю, що найближчим часом ми вже будемо призначати нових голів адміністрацій", – сказав Гройсман.

Він нагадав процедуру їх призначення: вона передбачає подання Кабінету міністрів за підписом прем’єр-міністра президенту на призначення.

"Це подвійна процедура. Яка говорить про те, що вони подвійного підпорядкування: уряду і президенту. Я глибоко переконаний, що у нас тут розбіжностей із президентом немає, щоби поставити їм завдання ефективно і якісно працювати", – сказав прем’єр.

Гройсман наголосив на важливості виконання раніше поставлених завдань уряду тимчасово виконуючими обов’язки голів ОДА.

"Дійсно після виборів президента голови ОДА складають свої повноваження. Але я наголошую: залишаються заступники цих голів. Я хочу передати їм привіт і сказати, щоб не розслаблялись. Бо дуже швидко приведу в тонус", – застеріг прем’єр.

За словами Гройсмана, уряд ставить завдання, які під силу реалізувати.

"Я не звик ні бідкатися, ні розводити руками, а ставити реалістичні завдання", – сказав прем’єр.

Він доручив урядовцям моніторити ситуацію по кожній області.

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