Портнов поновився професором в університеті Шевченка

Колишній заступник голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичу Андрій Портнов поновився на кафедрі конституційного права юридичного факультету у Київському національному університеті імені Шевченка.

Це підтвердив "Радіо Свобода" керівник відділу кадрів вишу Олексій Іванченко.

"Портнова Андрія Володимировича прийняти з 1.09.2019 по 30.06.2020 року на умовах строкового трудового договору до проведення конкурсу на посаду професора кафедри конституційного права", – зацитував Іванченко наказ про працевлаштування Портнова.

Представник вишу пояснив, що процедура прийняття на роботу до проведення конкурсу застосовується до всіх викладачів, які не входять до штату університету.

"Конкурс зазвичай відбувається десь усередині навчального року, взимку чи навесні, іноді буває декілька конкурсів. Якщо людина проходить конкурс, вона зараховується потім на наступний навчальний рік вже як штатний викладач. Не проходить конкурс – 30 червня ми з цією людиною прощаємось", – зазначив Іванченко.

Андрій Портнов працював на кафедрі конституційного права юридичного факультету в КНУ імені Шевченка з 2009-го по 2014 рік. Політика звільнили в лютому 2014 року.

"Він працював тоді як сумісник, був звільнений у зв’язку з тим, що ми прийняли на його посаду штатного працівника. Ви знаєте, ким він тоді був по основній посаді", – зазначив керівник відділу кадрів.

Раніше агентство "Українські новини" повідомило, що ректор КНУ імені Шевченка Губерський наказом від 14 червня відновив Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

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