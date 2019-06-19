Портнов восстановился профессором в университете Шевченко

Бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов восстановился на кафедре конституционного права юридического факультета в Киевском национальном университете имени Шевченко.

Это подтвердил "Радио Свобода" руководитель отдела кадров вуза Алексей Иванченко.

"Портнова Андрея Владимировича принять с 1.09.2019 по 30.06.2020 года на условиях срочного трудового договора до проведения конкурса на должность профессора кафедры конституционного права", - процитировал Иванченко приказ о трудоустройстве Портнова.

Представитель вуза пояснил, что процедура принятия на работу до проведения конкурса применяется ко всем преподавателям, которые не входят в штат университета.

"Конкурс обычно происходит где-то посредине учебного года, зимой или весной, иногда бывает несколько конкурсов. Если человек проходит конкурс, он зачисляется потом на следующий учебный год уже как штатный преподаватель. Не проходит конкурс - 30 июня мы с этим человеком прощаемся", – отметил Иванченко.

Андрей Портнов работал на кафедре конституционного права юридического факультета в КНУ имени Шевченко с 2009 по 2014 год. Политика уволили в феврале 2014 года.

"Он работал тогда как совместитель, был уволен в связи с тем, что мы приняли на его должность штатного работника. Вы знаете, кем он тогда был по основной должности", - отметил руководитель отдела кадров.

Ранее агентство "Украинские новости" сообщило, что ректор КНУ имени Шевченко Губерский приказом от 14 июня восстановил Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Напомним: