Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Портнов восстановился профессором в университете Шевченко

Среда, 19 июня 2019, 16:19

Бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов восстановился на кафедре конституционного права юридического факультета в Киевском национальном университете имени Шевченко.

Это подтвердил "Радио Свобода" руководитель отдела кадров вуза Алексей Иванченко.

"Портнова Андрея Владимировича принять с 1.09.2019 по 30.06.2020 года на условиях срочного трудового договора до проведения конкурса на должность профессора кафедры конституционного права", - процитировал Иванченко приказ о трудоустройстве Портнова.

Представитель вуза пояснил, что процедура принятия на работу до проведения конкурса применяется ко всем преподавателям, которые не входят в штат университета.

"Конкурс обычно происходит где-то посредине учебного года, зимой или весной, иногда бывает несколько конкурсов. Если человек проходит конкурс, он зачисляется потом на следующий учебный год уже как штатный преподаватель. Не проходит конкурс - 30 июня мы с этим человеком прощаемся", – отметил Иванченко.

Андрей Портнов работал на кафедре конституционного права юридического факультета в КНУ имени Шевченко с 2009 по 2014 год. Политика уволили в феврале 2014 года.

"Он работал тогда как совместитель, был уволен в связи с тем, что мы приняли на его должность штатного работника. Вы знаете, кем он тогда был по основной должности", - отметил руководитель отдела кадров.

Ранее агентство "Украинские новости" сообщило, что ректор КНУ имени Шевченко Губерский приказом от 14 июня восстановил Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Напомним:

  • Портнов работал в администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, в январе 2014-го стал первым заместителем главы АП. После побега Януковича Портнов также покинул Украину и пять лет находился за границей.
  • 5 марта 2014 года Евросоюз заморозил на один год активы 18 бывших украинских чиновников, подозреваемых в незаконном завладении государственной собственностью.
  • Под санкции попал также Портнов. Через год Европейский союз исключил из санкционного списка четырех бывших украинских чиновников, в том числе и Портнова.
  • Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019 года после победы на выборах президента шоумена Владимира Зеленского.
  • Портнов заявил, что будет судиться с пятым президентом Украины Петром Порошенко и анонсировал "десятки заявлений о преступлении". Теперь Портнов подает жалобы в Государственное бюро расследований.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: