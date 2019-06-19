У неділю повністю перекриють проспект Перемоги

У неділю 23 червня із 01:00 до 12:00 повністю обмежать рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Київради.

"У зв’язку із початком монтажу металоконструкцій нового Шулявського шляхопроводу, 23 червня заплановано їх перевезення через проспект Перемоги", - сказано у повідомленні.

Комунальники просять водіїв уважно дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварійних ситуацій на дорозі.

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