У неділю повністю перекриють проспект Перемоги
У неділю 23 червня із 01:00 до 12:00 повністю обмежать рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Київради.
"У зв’язку із початком монтажу металоконструкцій нового Шулявського шляхопроводу, 23 червня заплановано їх перевезення через проспект Перемоги", - сказано у повідомленні.
Комунальники просять водіїв уважно дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварійних ситуацій на дорозі.
Нагадаємо:
- Шулявський міст частково обвалився 27 лютого 2017 року.
- До кінця 2019 року заплановано завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.
- За даними розслідування програми "Схеми", право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма, пов’язана із нардепом Максимом Микитасем – відомим столичним забудовником, який є екс-керівником корпорації "Укрбуд".
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