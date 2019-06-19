В воскресенье полностью перекроют проспект Победы

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Среда, 19 июня 2019, 16:39

В воскресенье 23 июня с 01:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевсовета.

"В связи с началом монтажа металлоконструкций нового Шулявского путепровода, 23 июня запланировано их перевозки через проспект Победы", - сказано в сообщении.

Коммунальщики просят водителей внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Напомним:

  • Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.
  • К концу 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.
  • По данным расследования программы "Схемы", право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном по конкуренции тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем - известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".

Украинская правда

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Темы: Киев дороги авто


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