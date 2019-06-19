В воскресенье полностью перекроют проспект Победы

В воскресенье 23 июня с 01:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевсовета.

"В связи с началом монтажа металлоконструкций нового Шулявского путепровода, 23 июня запланировано их перевозки через проспект Победы", - сказано в сообщении.

Коммунальщики просят водителей внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Напомним: