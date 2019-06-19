Затримання "блатних" на Бессарабці: ДБР розбереться, хто винен

Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження після затримання жінки і чоловіка біля Бессарабського ринку в Києві.

Про це 19 червня повідомляє прес-служба ДБР.

"Слідчими ДБР розпочате досудове розслідування за відеоматеріалами, оприлюдненими у соціальних мережах", - відзначили у відомстві.

Провадження відкрили за фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції (ч.1 ст. 365 ККУ), котрі мали місце 18 червня 2019 року біля Бессарабського ринку.

Відзначається, що мова йде про конфліктну ситуацію за участі працівників поліції, в ході якої працівники поліції із застосуванням сили затримали жінку та чоловіка, вдягаючи на них кайданки.

Також, згідно повідомлення у соцмережах, ДБР з’ясує, чи неповнолітня дитина затриманих кілька годин була змушена провести у зачиненому автомобілі.

Начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков опублікував у Facebook пост і відео інциденту, де називає фігурантів "королями жізні".

За його словами, приятель пари - Вася (порушник-водій BMW) зупинився посеред дороги і поліція саме намагалася виписати йому штраф, коли жінка і чоловік прийшли виручати товариша від правоохоронців.

"З'являється жінка з телефоном, яка не хоче піти з проїжджої частини на вимогу патрульного. Мало того - вона обзиває його "сук*ю" і "дебілом", накидається дряпаючи своїм шикарним манікюром обличчя патрульної поліцейської. Відповідно і аналогічно, включається чоловік", - написав Жуков.

Жуков пише, що відбулося цілком адекватне затримання за нанесення тілесних ушкоджень і напад на поліцейських під час виконання службових обов'язків.

Щодо інформації з приводу дитини, то Жуков повідомив, дитина залишилася зі знайомим пари - водієм BMW, а згодом дитина з бабусею і водієм-порушником приїхали в управління поліції.