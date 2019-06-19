Задержание "блатных" на Бессарабке: ГБР разберется, кто виноват

Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство после задержания женщины и мужчины возле Бессарабского рынка в Киеве.

Об этом 19 июня сообщает пресс-служба ГБР.

"Следственными ГБР начато досудебное расследование по видеоматериалами, обнародованным в социальных сетях", - отметили в ведомстве.

Производство открыли по факту возможного превышения служебных полномочий работниками полиции (ч.1 ст. 365 УК), которые имели место 18 июня 2019 возле Бессарабского рынка.

Отмечается, что речь идет о конфликтной ситуации с участием сотрудников полиции, в ходе которой работники полиции с применением силы задержали женщину и мужчину, надевая на них наручники.

Также, согласно сообщению в соцсетях, ГБР выяснит, был ли вынужден несовершеннолетний ребенок задержанных несколько часов провести в закрытом автомобиле.

Начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков опубликовал в Facebook пост и видео инцидента, где называет фигурантов "королями жизни".

По его словам, приятель пары – Вася (нарушитель - водитель BMW) остановился посреди дороги и полиция пыталась выписать ему штраф, когда женщина и мужчина пришли выручать товарища от правоохранителей.

"Появляется женщина с телефоном, не хочет уйти с проезжей части по требованию патрульного. Мало того - она ​​обзывает его "сук *й" и "дебилом", набрасывается, царапая своим шикарным маникюром, лицо патрульной полицейской. Соответственно и аналогично, включается мужчина", - написал Жуков.

Жуков пишет, что произошло вполне адекватное задержания за нанесение телесных повреждений и нападение на полицейских при исполнении служебных обязанностей.

Относительно информации по поводу ребенка в машине, то Жуков сообщил, ребенок остался со знакомым пары - водителем BMW, а впоследствии ребенок с бабушкой и водителем-нарушителем приехали в управление полиции.