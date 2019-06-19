Рятувальники розповіли, де у Києві найбільш забруднене повітря

У Києві продовжують фіксувати високий рівень шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Про це повідомляє Головне управління Дервжавної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

Зазначається, що протягом 18 – 19 червня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах: Оболонського проспекту; Бессарабської та Деміївської площ.

За прогнозом Гідрометцентру метеорологічні умови, які сприяють забрудненню (спекотний характер погоди, поле підвищенного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) утримаються в Києві до 24 червня.