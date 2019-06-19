Спасатели рассказали, где в Киеве наиболее загрязненный воздух

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Среда, 19 июня 2019, 18:13

В Киеве продолжают фиксировать высокий уровень вредных примесей в приземном слое воздуха.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Отмечается, что в течение 18 - 19 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площадей.

По прогнозу Гидрометцентра, метеорологические условия, способствующие загрязнению (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) удержатся в Киеве до 24 июня.

Украинская правда

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Темы: погода Киев


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