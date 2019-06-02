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Вибух на складі боєприпасів в РФ: Постраждали близько 70 дитсадків і 31 школа

Неділя, 2 червня 2019, 09:59

Внаслідок серії вибухів у Дзержинську (РФ) на складі готової продукції боєприпасів постраждало близько 70 дитсадків і 31 школа.

Про це повідомив губернатор регіону Гліб Нікітін, пише російський "інтерфакс".

За його словами, наслідків для конструкцій будівель немає, але у приміщеннях вибито скло. 

Нікітін повідомив, що в результаті вибухів сталася пожежа, було евакуйовано 28 осіб і проведено оточення.

"Постраждало багато будівель, в тому числі багатоквартирних будинків. Також було порушено електропостачання селища Пира, його повністю відновлено", - зазначив губернатор.

У свою чергу мер Дзержинська Іван Носков повідомив, що попередній збиток оцінюється "мільйонами рублів".

"Вибито шибки, двері, більше ні про що не йдеться. Ми вважаємо, що відбулися досить легко", - додав він.

Рятувальники та піротехніки обстежили територію, проводиться робота з ліквідації наслідків руйнування будівель і оцінка обстановки.

Нагадаємо:

  • У російському м.Дзержинськ (Нижньогородська обл.) у суботу серія вибухів у цеху з виробництва тротилу на заводі "Кристал".
  • У МОЗ РФ повідомили про 85 осіб, які звернулися за медичною допомогою - 39 працівників заводу і 46 мешканців міста. 

Теми: Росіявибух
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