Вибух на складі боєприпасів в РФ: Постраждали близько 70 дитсадків і 31 школа

Внаслідок серії вибухів у Дзержинську (РФ) на складі готової продукції боєприпасів постраждало близько 70 дитсадків і 31 школа.

Про це повідомив губернатор регіону Гліб Нікітін, пише російський "інтерфакс".

За його словами, наслідків для конструкцій будівель немає, але у приміщеннях вибито скло.

Нікітін повідомив, що в результаті вибухів сталася пожежа, було евакуйовано 28 осіб і проведено оточення.

"Постраждало багато будівель, в тому числі багатоквартирних будинків. Також було порушено електропостачання селища Пира, його повністю відновлено", - зазначив губернатор.

У свою чергу мер Дзержинська Іван Носков повідомив, що попередній збиток оцінюється "мільйонами рублів".

"Вибито шибки, двері, більше ні про що не йдеться. Ми вважаємо, що відбулися досить легко", - додав він.

Рятувальники та піротехніки обстежили територію, проводиться робота з ліквідації наслідків руйнування будівель і оцінка обстановки.

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